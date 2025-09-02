Bakanlık Marka Marka Açıkladı! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı olabilecek ürünleri denetleyip tespit etmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan güncel liste vatandaşları tedirgin etti. Bakanlık marka marka açıkladı. O ürünler raflardan toplatılıyor. Evinizde bu baharatlardan varsa hemen çöpe atın. İçinden yasaklı madde çıktı. İşte Bakanlık tarafından yasaklanan o ürünler…
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son denetimler sonrası o baharat ürünleri ‘güvensiz’ olarak ilan edildi. Güncel liste yayımlandı! Marketlerde apar topar toplatılıyor sakın evinize almayın.
2 Eylül 2025 tarihinde yapılan güncel listede söz konusu ürünlerin raflardan toplatılıp satışlarının yasaklanacağı ifade edildi.
İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YASAKLANAN ÜRÜNLER
İşte Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yasaklanan ürünler ve içinde tespit edilen yasaklı maddeler;
HARMANLITATLI TOZ BİBER
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
HAKKI YILDIRIM BAHARAT SUMAK
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
BAHARAT KEYFİ ACI TOZ BİBER
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
YEDİBEYZA İSOT
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
SOLME TATLI TOZ BİBER (900)GR
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
DALOĞLUKIRMIZI BİBER
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
DALOĞLU BAHARAT PUL KIRMIZI BİBER
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
TUĞBA SUMAK ÖĞÜTÜLMÜŞ (1000 GR)
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARDA BAHARAT SUMAK
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
BAHARIUM SUMAK
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
YALÇINKAYA HALİS BİBER KIRMIZI PUL BİBER
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
