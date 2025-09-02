Bakanlık Marka Marka Açıkladı! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son denetimler sonrası o baharat ürünleri ‘güvensiz’ olarak ilan edildi. Güncel liste yayımlandı! Marketlerde apar topar toplatılıyor sakın evinize almayın.

2 Eylül 2025 tarihinde yapılan güncel listede söz konusu ürünlerin raflardan toplatılıp satışlarının yasaklanacağı ifade edildi.

İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YASAKLANAN ÜRÜNLER

İşte Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yasaklanan ürünler ve içinde tespit edilen yasaklı maddeler;

HARMANLITATLI TOZ BİBER

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

HAKKI YILDIRIM BAHARAT SUMAK

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

BAHARAT KEYFİ ACI TOZ BİBER

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

YEDİBEYZA İSOT

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

SOLME TATLI TOZ BİBER (900)GR

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

DALOĞLUKIRMIZI BİBER

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

DALOĞLU BAHARAT PUL KIRMIZI BİBER

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

TUĞBA SUMAK ÖĞÜTÜLMÜŞ (1000 GR)

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

ARDA BAHARAT SUMAK

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

BAHARIUM SUMAK

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

YALÇINKAYA HALİS BİBER KIRMIZI PUL BİBER

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

