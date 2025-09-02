A Milli Futbol Takımı’nda Kerem Krizi! Kampa Damga Vuran Görüntü: Sinirler Had Safhada

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olması gündemde bomba etkisi yaratırken A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için yaptığı kampta ortalık gerildi. Takım kampında gelen son görüntü gündeme bomba gibi düştü. Milli takımdan Kerem krizi. Sinirler had safhada. İşte gündeme damga vuran o görüntü…

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kampa damga vuran an ise Kerem Aktürkoğlu’nun etrafında toplanan Fenerbahçeli oyuncular oldu.

Kerem krizi Süper Lig’de kalmadı milli takımada yansımış durumda.

Son dönemde sarı-lacivertli takıma transferi ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun, kampta Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar gündem oldu.

Özellikle Fenerbahçeli oyuncular ve Kerem’in bir arada olması ancak Galatasaraylı futbolcuların ayrı şekilde koşması tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar bu gerginliğin A Milli Futbol Takımı’na yansımaması gerektiği vurguladı.

