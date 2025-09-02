A Milli Futbol Takımı’nda Kerem Krizi! Kampa Damga Vuran Görüntü: Sinirler Had Safhada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kampa damga vuran an ise Kerem Aktürkoğlu’nun etrafında toplanan Fenerbahçeli oyuncular oldu.

Kerem krizi Süper Lig’de kalmadı milli takımada yansımış durumda.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NDA KEREM KRİZİ

Son dönemde sarı-lacivertli takıma transferi ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun, kampta Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar gündem oldu.

Özellikle Fenerbahçeli oyuncular ve Kerem’in bir arada olması ancak Galatasaraylı futbolcuların ayrı şekilde koşması tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar bu gerginliğin A Milli Futbol Takımı’na yansımaması gerektiği vurguladı.

