Gram Altında 5.000 TL Yolculuğu Başladı! Uzman 'Yükseliş Daha Yeni Başlıyor' Diyerek Duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gram altında yükselişin hızlandığını belirterek TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yatırımcıları uyaran Sarı, "Gram altında artık 5.000 TL’nin yolu açıldı. Ons altında da 3.500 doların üzerine yerleşme çabası var. Bu hızla devam ederse yıl sonuna kadar 6.000-6.500 TL bandı görülebilir" dedi.

"GRAM ALTINDA ARTIK 5.000 TL YOLCULUĞU BAŞLADI"

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta altında yeni rekorlar geldiğini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Gram altında 4.600 TL'yi geçti, ons altında ise 3.500 sınırını aşmış olduk. Yükseliş devam ediyor. Tabii ki doların anavatanından çıkması ve doların tahvilden ayrılması burada altını desteklemeye devam edecektir. O yüzden yükselişleri de konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Gram altında artık 5.000 TL yolculuğu başladı. Neredeyse bu 8 aylık altın yolculuğu belki 3 yıl içerisinde yapmadığı hareketi gerçekleştirdi" diye konuştu.

"GRAM ALTIN YIL SONUNDA 6500 TL'YE DOĞRU YÜKSELEBİLİR"

Yıl sonu beklentimiz 3750 dolarlara kadardı bu hızla giderse yükselmesi diyen Sarı, "Burada gram altında da zaten 6000-6500 TL'ye doğru yükselişler gelebilir. Hem altında hem de gümüşte açıkçası yükseliş devam ediyor diyebiliriz yatırımcılarımıza" dedi. Altının yıl sonuna kadar en az yüzde 20 daha yükseliş potansiyeli bulunduğunun altını çizen Sarı, "En azından yüzde 20'lik bir yükseliş payı hala var altın cephesinde, gram altında özellikle yüzde 20'lik bir yükseliş ivmesi kazanabilir yılın sonuna kadar" dedi.

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Altının gerilemesi için Fed’in faiz indirimlerini ertelemesi ya da Rusya-Ukrayna hattında barışa dair somut adımlar atılması gerektiğini söyleyen Sarı, "Rusya Ukrayna sürecinde barışı uzun süredir bekliyoruz biliyorsunuz. Oradan olumlu gelebilecek olan herhangi bir haber altını bir miktar geri çekebilir ama yükseliş daha devam ediyor. Çünkü altın ons altında 2800'lere geldiğimizde zaten dünya enflasyonuyla karşılaştırdığımızda daha yeni enflasyonu yenen bir ons altın vardı. Altında yükseliş yeni bile başladı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

ALTIN HALA ALIM FIRSATI MI?

Uzman, yatırımcılar için altının hala portföy çeşitlendirmede güvenli liman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Merkez bankalarının alımları artarak sürüyor. Gümüş de altın gibi değer koruyan enstrümanlardan biri haline geldi. Yatırımcıların tamamını altına yatırması riskli olabilir ama portföyde altın ve gümüş bulundurmak hala mantıklı bir tercih."

2 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 3483 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 4613 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 7541 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 15 bin 79 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 30 bin 787 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 75 bin 96 TL seviyesinde.

Kaynak: TGRT Haber