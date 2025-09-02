Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı

İngiliz sunucu Olivia Attwood, yakın arkadaşı ve podcast partneri Pete Wicks ile Ibiza’da tatile çıktı. İkilinin tatilde verdiği pozlar ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin tatil boyunca samimi pozları ve Attwood'un evlilik yüzüğünü çıkarması, futbolcu eşi Bradley Dack'i rahatsız etti.

İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, yakın arkadaşı ve podcast partneri Pete Wicks ile Ibiza'da yaptığı beş günlük eğlence dolu tatilde verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. O pozlar futbolcu eşi Bradley Dack'i küplere bindirdi.

PARTNERİ İLE POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Geçtiğimiz hafta, Pete'in Olivia'nın beline sarıldığı fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

İddialara göre, Bradley'nin futbolcu arkadaşları bu fotoğrafları bir WhatsApp grubunda paylaşınca gerginlik iyice tırmandı. Bu olayın ardından Olivia'nın evlilik yüzüğünü parmağından çıkarması da dedikoduları alevlendirdi.

Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı - Resim : 1

AYRILIK MESAJINI VERMİŞTİ

Olivia, Ibiza tatilinden sadece üç hafta önce yayınlanan bir programda evliliğinde sorunlar olabileceğine dair ipuçları vermişti. "Kötü bir sevgili oldum, belki şimdi de kötü bir eş olurum!" diyerek hayranlarını şaşırtmıştı.

Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı - Resim : 2

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, çiftin partiler konusunda sessiz bir anlaşması olsa da, son fotoğrafların Bradley'yi çok sinirlendirdiğini belirtti. Kaynak, "Olivia asla değişmez, o bir parti kızı. Bu yıl çok çalıştığı için de biraz stres atması gerekiyordu. Ama bu kez fotoğraflar Bradley'yi gerçekten çileden çıkardı" dedi.

Aynı kaynak, Olivia ve Pete arasında romantik bir ilişki olmadığını, sadece iyi arkadaş olduklarını ve çiftin evliliğinin mutlu olduğunu da ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Medya ünlü oyuncu Magazin haberleri
