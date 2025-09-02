Manifest’e 'Erzurum' Kıskacı! Konseri İptal Edildi, Gerekçeyi Duyan Tepki Yağdırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zamansızdık, Arıyo, Snap, Hayır, Yaşanacaksa, Zehir, Durma gibi şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan yeni müzik grubu Manifest’in Erzurum konseri grup üyelerinin sahne kostümlerinin şehre uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Manifest grubu üyeleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, grup üyelerinin sahne kostümlerinin 'çok açık' olduğunu öne sürdü.

Manifest grubunun konserinin Erzurum şehrine uygunluk göstermediği gerekçesiyle iptal edilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BUNU KONYA BİLE YAPMAZ'

Söz konusu iptal sonrasında sosyal medyada “Erzurum ilçe olsun”, “Yok artık daha neler sahnede show yaparken ne giymelerini bekliyorlardı”, “Yobazlığın babası geldi”, “Bunu Konya bile yapmaz”, “Erzurum gibi bir şehre neden şaşırıyorsunuz” gibi yorumlar yapıldı.

MANİFEST, SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan konserleri iptal olan grup, sosyal medya hesaplarından “Erzurumlu Manifest dinleyicileri sizi seviyoruz” paylaşımını yaparak karara tepki gösterdi.

Erzurumlu manifest dinleyicileri 🫶🏼

Sizi seviyoruz 💞 https://t.co/aH8WRKjECs — manifest (@m6nifestgirls) September 1, 2025

Ünlü grup kısa süre önce Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen konserde sahne almıştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda şarkılarını Ankaralılar ile birlikte seslendiren grup, sahne sonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte poz vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi