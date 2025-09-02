Manifest’e 'Erzurum' Kıskacı! Konseri İptal Edildi, Gerekçeyi Duyan Tepki Yağdırdı
Son yılların popüler müzik kız grubu Manifest’in Erzurum’da vereceği konser, grup üyelerinin sahne kostümlerinin ‘şehre uygun olmadığı’ gerekçesiyle iptal edildi. Karar sonrasında sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Zamansızdık, Arıyo, Snap, Hayır, Yaşanacaksa, Zehir, Durma gibi şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan yeni müzik grubu Manifest’in Erzurum konseri grup üyelerinin sahne kostümlerinin şehre uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, grup üyelerinin sahne kostümlerinin 'çok açık' olduğunu öne sürdü.
Manifest grubunun konserinin Erzurum şehrine uygunluk göstermediği gerekçesiyle iptal edilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
'BUNU KONYA BİLE YAPMAZ'
Söz konusu iptal sonrasında sosyal medyada “Erzurum ilçe olsun”, “Yok artık daha neler sahnede show yaparken ne giymelerini bekliyorlardı”, “Yobazlığın babası geldi”, “Bunu Konya bile yapmaz”, “Erzurum gibi bir şehre neden şaşırıyorsunuz” gibi yorumlar yapıldı.
MANİFEST, SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Öte yandan konserleri iptal olan grup, sosyal medya hesaplarından “Erzurumlu Manifest dinleyicileri sizi seviyoruz” paylaşımını yaparak karara tepki gösterdi.
Erzurumlu manifest dinleyicileri 🫶🏼— manifest (@m6nifestgirls) September 1, 2025
Sizi seviyoruz 💞 https://t.co/aH8WRKjECs
Ünlü grup kısa süre önce Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen konserde sahne almıştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda şarkılarını Ankaralılar ile birlikte seslendiren grup, sahne sonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte poz vermişti.
Kaynak: Haber Merkezi