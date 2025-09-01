Dünyaca Ünlü Oyuncunun Son Hali Şoke Etti! 23 Kilo Birden Verdi, Diyetini Duyan İnanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"The Good Doctor", "Carnival Row", "Midsomer Murders", "The Three Musketeers”, "The Lord of the Rings" gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan, Katy Perry ile yaşadığı 10 yıllık ilişkisi sona eren dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom'un son halini kimse tanıyamadı.

Ünlü oyuncu Orlando Bloom

23 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Orlando Bloom, rol aldığı “The Cut” filmi için üç ayda tam 23 kilo verdiğini söyledi. Rol için sıkı bir diyet uyguladığını belirten ünlü oyuncu, sadece ton balığı ve salata ile günlerini geçirdiğini itiraf etti.

Kilo kaybı sonrasında kendisini dahi tanıyamadığını belirten Orlando Bloom, “Korkunç biri oldum” dedi.

“Zihinsel ve fiziksel açlıktan gözüm dönmüştü” sözleriyle yaşadığı ruhsal çöküşü tarif eden dünyaca ünlü yıldızın zayıflamasında aşk acısının da etkili olduğu iddia edildi.

10 YILLIK İLİŞKİSİ BİTMİŞTİ

Ünlü oyuncunun aşklarının artık tükendiği söylenen Katy Perry ile 10 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıkları ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi