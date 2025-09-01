Dünyaca Ünlü Oyuncunun Son Hali Şoke Etti! 23 Kilo Birden Verdi, Diyetini Duyan İnanamadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı 10 yıllık ilişkisinin bitmesi ile gündem olan oyuncu Orlando Bloom 23 kilo birden verdi. Ünlü oyuncunun rolü için uyguladığı diyet ise herkesi şaşırttı.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Oyuncunun Son Hali Şoke Etti! 23 Kilo Birden Verdi, Diyetini Duyan İnanamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"The Good Doctor", "Carnival Row", "Midsomer Murders", "The Three Musketeers”, "The Lord of the Rings" gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan, Katy Perry ile yaşadığı 10 yıllık ilişkisi sona eren dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom'un son halini kimse tanıyamadı.

Dünyaca Ünlü Oyuncunun Son Hali Şoke Etti! 23 Kilo Birden Verdi, Diyetini Duyan İnanamadı - Resim : 1
Ünlü oyuncu Orlando Bloom

23 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Orlando Bloom, rol aldığı “The Cut” filmi için üç ayda tam 23 kilo verdiğini söyledi. Rol için sıkı bir diyet uyguladığını belirten ünlü oyuncu, sadece ton balığı ve salata ile günlerini geçirdiğini itiraf etti.

Dünyaca Ünlü Oyuncunun Son Hali Şoke Etti! 23 Kilo Birden Verdi, Diyetini Duyan İnanamadı - Resim : 2

Kilo kaybı sonrasında kendisini dahi tanıyamadığını belirten Orlando Bloom, “Korkunç biri oldum” dedi.

“Zihinsel ve fiziksel açlıktan gözüm dönmüştü” sözleriyle yaşadığı ruhsal çöküşü tarif eden dünyaca ünlü yıldızın zayıflamasında aşk acısının da etkili olduğu iddia edildi.

10 YILLIK İLİŞKİSİ BİTMİŞTİ

Ünlü oyuncunun aşklarının artık tükendiği söylenen Katy Perry ile 10 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıkları ortaya çıkmıştı.

Yeni Aşk Bombası: Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Trudeau Baş Başa Yemekte YakalandıYeni Aşk Bombası: Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Trudeau Baş Başa Yemekte YakalandıDünya

Katy Perry ile 10 Yıllık Aşkları Bitmişti! Orlando Bloom Sessizliğini BozduKaty Perry ile 10 Yıllık Aşkları Bitmişti! Orlando Bloom Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Orlando Bloom Katy Perry
Son Güncelleme:
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Herkes Bu Düğünü Konuşuyor
Dursun Özbek Ederson’un İntikamını Fena Alacak! Dünya Kupası Bulunan Yıldız Kaleci Adım Adım Galatasaray’a: Fabrizio Romano Resmen Duyurdu Galatasaray'dan Bomba Kaleci Hamlesi
Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam