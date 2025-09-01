Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde sahne alan Sinan Akçıl, sahneye çevik kuvvet eşliğinde çıktı. Polislerin Sinan Akçıl’ı adeta etten duvar örerek koruma altına aldığı görüntü, sosyal medyada tartışma yarattı.

Sinan Akçıl'ın çevik polis eşliğinde sahneye çıktığı anlar

ÇIĞ GİBİ TEPKİ YAĞDI

Görüntülere sosyal medyada “Devletin polisi bunu neden koruyor?”, “Devletin polisini görevlendirdikleri yerlere bakın”, “Çevik kuvvetle sahneye çıkan bir 'sanatçı' portresi. Seyirciyi dinlemeye mi, protestoya mı geldiniz?”, “Bu korku kimden? Kime ne demiş, tehdit mi almış?” gibi tepki yorumları yapıldı.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntü

'ATATÜRK' GÖRSELİ OLMAMASINA DA TEPKİ

Konser sonrasında X hesabından fotoğraflar paylaşan Sinan Akçıl, paylaşımına “Olağanüstü Bir Zafer bayramı yaşandı...Teşekkürler” notunu düştü.

Sinan Akçıl söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklama yapmazken, Akçıl’ın paylaşımında Atatürk görseline yer vermemesi de tepki topladı.

Malatya'daki Sinan Akçıl konseri

AKP MKYK LİSTESİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Sinan Akçıl’ın isminin daha önce AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alacağı iddia edilmişti.

İsmi listede yer almayan Akçıl, saatler sonra sessizliğini bozmuş, AKP’ye yaktığı yeşil ışığa devam ederek “10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez” diyerek seslenmişti.

Paylaşımında, ileride isminin MKYK listesinde olabileceği sinyalini veren Sinan Akçıl, “ Şunu söylemeliyim ki ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim…Ben "şimdilik" sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum” demişti.

