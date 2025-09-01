Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Daha önce AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alacağı iddiası ile gündem olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez Malatya konserinde çevik kuvvet polislerinin güvenlik koridoru eşliğinde sahneye çıkması ile gündem oldu. Görüntülere tepki üstüne tepki yağdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde sahne alan Sinan Akçıl, sahneye çevik kuvvet eşliğinde çıktı. Polislerin Sinan Akçıl’ı adeta etten duvar örerek koruma altına aldığı görüntü, sosyal medyada tartışma yarattı.

Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor - Resim : 1
Sinan Akçıl'ın çevik polis eşliğinde sahneye çıktığı anlar
ÇIĞ GİBİ TEPKİ YAĞDI

Görüntülere sosyal medyada “Devletin polisi bunu neden koruyor?”, “Devletin polisini görevlendirdikleri yerlere bakın”, “Çevik kuvvetle sahneye çıkan bir 'sanatçı' portresi. Seyirciyi dinlemeye mi, protestoya mı geldiniz?”, “Bu korku kimden? Kime ne demiş, tehdit mi almış?” gibi tepki yorumları yapıldı.

Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor - Resim : 2
Sosyal medyada tepki toplayan görüntü
'ATATÜRK' GÖRSELİ OLMAMASINA DA TEPKİ

Konser sonrasında X hesabından fotoğraflar paylaşan Sinan Akçıl, paylaşımına “Olağanüstü Bir Zafer bayramı yaşandı...Teşekkürler” notunu düştü.

Sinan Akçıl söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklama yapmazken, Akçıl’ın paylaşımında Atatürk görseline yer vermemesi de tepki topladı.

Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor - Resim : 3
Malatya'daki Sinan Akçıl konseri

AKP MKYK LİSTESİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Sinan Akçıl’ın isminin daha önce AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alacağı iddia edilmişti.

İsmi listede yer almayan Akçıl, saatler sonra sessizliğini bozmuş, AKP’ye yaktığı yeşil ışığa devam ederek “10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez” diyerek seslenmişti.

Çevik Kuvvetin Görevi Sinan Akçıl’a Etten Duvar Örmek mi? Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor - Resim : 4

Paylaşımında, ileride isminin MKYK listesinde olabileceği sinyalini veren Sinan Akçıl, “ Şunu söylemeliyim ki ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim…Ben "şimdilik" sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Sinan Akçıl Malatya 30 Ağustos Zafer Bayramı Konser AKP
