İngiltere Kraliçesi Camilla'ya Cinsel Taciz! 60 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

İngiltere Kralı Charles’ın eşi Kraliçe Camilla’nın gençliğinde, kendisine cinsel tacizde bulunan bir erkeğe ayakkabısının topuğuyla vurarak kendisini savunduğu ortaya çıktı. Camilla'nın adamın tacizini yetkililere bildirerek tutuklanmasını sağladığı da öğrenildi.

Uzun yıllardır tuhaf gelenekleri ve skandal olaylarıyla dünya gündeminden düşmeyen İngiliz kraliyet ailesi hakkında Times gazetesinin eski editörlerinden Valentine Row tarafından kaleme alınan "Power and the Palace" (Güç ve Saray) başlıklı bir kitap, 78 yaşındaki Kraliçe Camilla ile ilgili hiç bilinmeyen bir olayı ortaya koydu. Kral Charles'ın eşinin, gençlik yıllarında bir cinsel tacize maruz bırakıldığı öğrenildi.

16-17 YAŞLARINDAYKEN YAŞANDI

Bu ay raflardaki yerini almadan önce belirli kısımları İngiliz medyasında paylaşılmaya başlanan kitapta, Camilla'nın 16 veya 17 yaşlarındayken başından geçen cinsel taciz vakasına da yer verildi. Kraliçe'nin 2008 yılında eski Başbakan Boris Johnson’ın Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Johnson’a anlattıklarına dayandırılan notlara göre olay, başkent Londra’ya giden bir trende yaşandı.

AYAKKABISINI ÇIKARIP VURDU

Paddington İstasyonu’na giden trende bir erkeğin genç yaştaki Camilla'ya uygunsuz şekilde dokunmaya başladığı ve müstakbel Kraliçe’nin buna ayakkabısını çıkarıp vurarak karşılık verdiği aktarıldı. Sohbetleri sırasında Johnson’un Kraliçe’ye "Peki siz ne yaptınız?" diye sorduğu ve Kraliçe’nin "Annemin bana öğrettiğini yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla hayalarına vurdum" dediği belirtildi. Aktarılanlara göre Camilla, tren Londra’ya vardığında olayı istasyon personeline bildirdi ve saldırgan tutuklandı.

'O ADAMIN TUTUKLANMASINI SAĞLADI'

Kitabın yazarı Valentin Low, BBC Radio 4’te "Today" isimli programda yaptığı açıklamada, Camilla’nın attığı adımlardan övgüyle söz etti. Low, "Kendisi, becerikli ve güçlü olmanın yanı sıra sorumlu bir vatandaş gibi hareket etti ve o adamın tutuklanmasını sağladı" diye konuştu.

Kraliçe Camilla, son yıllarda aile içi şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz mağdurlarını desteklemeye yönelik birçok çalışma gerçekleştirmiş, İngiltere ve dünyadaki kadın sığınma evleri ve tecavüz kriz merkezlerine ziyaretlerde bulunmuştu.

