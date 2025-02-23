İsmi AKP MKYK Listesinde Yer Almayan Sinan Akçıl'dan Saatler Sonra İlk Açıklama

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. İsmi MKYK listesinde yer alacağı konuşulan ve ismi listede yer almayan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Akçıl, AKP’ye yeşil ışık yakarak “10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez” dedi.

'10,15 YILDIR DURUŞUM BELLİ'

Paylaşımında, ileride isminin MKYK listesinde olabileceği sinyalini veren Sinan Akçıl, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Dün geceden beri benim de "sizler gibi medyadan okuduğum" bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda… Şunu söylemeliyim ki ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez…

'ŞİMDİLİK SANATA DEVAM EDİYORUM'

Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim…Ben "şimdilik" sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum.

SEÇİM ŞARKISINI YAZMIŞTI

Öte yandan seçimlerde AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum için hazırlanan “Aşkımız Eser Olur” isimli şarkının sözlerini Sinan Akçıl yazmış, Akçıl oyunu Murat Kurum’a vereceğini açıklayarak “Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim” açıklamasını yapmıştı.

Dün geceden beri,benim de "sizler gibi

medyadan okuduğum" bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda..

Şunu söylemeliyim ki;

ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir,bu değişmedi,değişemez..… — Sinan Akçıl (@sinanakcil) February 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi