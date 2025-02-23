Şakir Paşa Ailesi Sevenlerine Bir Kötü Haber Daha!
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi sevenlerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Çekimleri mahkeme kararıyla durdurulan dizinin, mevcut bölümleri de YouTube'dan silindi.
Now TV'de her pazar izleyicileriyle buluşan ve çokça sevilen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinden bir kötü haber daha geldi.
"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin mevcut bölümlerine erişim engeli getirilirken yeni bölümlerin çekimi ve yayınlanması da yasaklandı.
BÖLÜMLER SİLİNDİ
Sevenleri kahreden karar sonrası dizinin YouTube kanalındaki videolarının da silindiği görüldü. Ayrıca, Now adlı platformdan dizinin adı, görselleri ve bölümleri silinerek yayın akışından çıkarıldı.
İTİRAZ EDİLECEK
Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava nedeniyle yayını durdurulan dizi için yapım şirketi de harekete geçti.
Dizinin yapımcısı Medyapım'ın kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
YANGIN ÇIKMIŞTI
Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş kitlelere ulaşan ve seyircileri ekran başına çeken dizinin başına gelenler ilk değil.
Dizinin üçüncü bölümünün yayınlanacağı hafta çekimlerin yapıldığı Büyükada'daki platoda korkunç bir yangın çıkmıştı. Yangın sonucu tüm dekor kül olmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi