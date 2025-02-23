Şakir Paşa Ailesi Sevenlerine Bir Kötü Haber Daha!

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi sevenlerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Çekimleri mahkeme kararıyla durdurulan dizinin, mevcut bölümleri de YouTube'dan silindi.

Son Güncelleme:
Şakir Paşa Ailesi Sevenlerine Bir Kötü Haber Daha!

Now TV'de her pazar izleyicileriyle buluşan ve çokça sevilen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinden bir kötü haber daha geldi.

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin mevcut bölümlerine erişim engeli getirilirken yeni bölümlerin çekimi ve yayınlanması da yasaklandı.

Şakir Paşa Ailesi Sevenlerine Bir Kötü Haber Daha! - Resim : 1

BÖLÜMLER SİLİNDİ

Sevenleri kahreden karar sonrası dizinin YouTube kanalındaki videolarının da silindiği görüldü. Ayrıca, Now adlı platformdan dizinin adı, görselleri ve bölümleri silinerek yayın akışından çıkarıldı.

İTİRAZ EDİLECEK

Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava nedeniyle yayını durdurulan dizi için yapım şirketi de harekete geçti.

Dizinin yapımcısı Medyapım'ın kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Şakir Paşa Ailesi Sevenlerine Bir Kötü Haber Daha! - Resim : 2

YANGIN ÇIKMIŞTI

Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş kitlelere ulaşan ve seyircileri ekran başına çeken dizinin başına gelenler ilk değil.

Dizinin üçüncü bölümünün yayınlanacağı hafta çekimlerin yapıldığı Büyükada'daki platoda korkunç bir yangın çıkmıştı. Yangın sonucu tüm dekor kül olmuştu.

Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' AçıklamasıYayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' AçıklamasıMagazin

'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Büyük Şok: Mahkeme Kararıyla Durduruldu'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Büyük Şok: Mahkeme Kararıyla DurdurulduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şakir paşa şakir paşa ailesi muzice ve skandallar Dizi Yangın YouTube
Son Güncelleme:
Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması
Piyasa Dizisi İlk Bölümüyle Herkesi Ayağa Kaldırdı, 'Aynı Rezillik Bıktık' Piyasa Dizisi İlk Bölümüyle Herkesi Ayağa Kaldırdı
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki