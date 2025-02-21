'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Büyük Şok: Mahkeme Kararıyla Durduruldu

NOW TV'nin reyting rekorları kıran "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yayını mahkeme kararıyla durduruldu.

'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Büyük Şok: Mahkeme Kararıyla Durduruldu

NOW TV'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren gündemden düşmeyen “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Reyting rekortmeni diziye Şakir Paşa'nın oğlu ve "Halikarnas Balıkçısı" adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tepki göstermiş, mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, ailenin talebi doğrultusunda dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına ve yeni bölümlerin çekim ve yayınının engellenmesine karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın yapılamayacak.

PLATODA YANGIN ÇIKMIŞTI

Diziye RTÜK önceki gün aile ve ahlaki değerlere saldırı gerekçesiyle 3 hafta yayın durdurma ve idari para cezası vermiş, daha önce dizinin platosu çıkan yangında kül olmuştu.

Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini KestiŞakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini KestiMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

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