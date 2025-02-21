Kerimcan Durmaz Tahliye Sonrası Sessizliğini Bozdu: Sevenlerinden Zaman İstedi

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, 8 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

Tahliye sonrası sessizliğe bürünen Kerimcan Durmaz'dan ilk paylaşım geldi. Sevenlerine seslenen ünlü fenomen, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini ifade ederek, "Onlarla zaman geçirmek için can atıyorum. Dün geceden beri asla ayrılamıyoruz" dedi.

Normal yaşantısına dönmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Kerimcan Durmaz, şöyle konuştu:

'İNANILMAZ BİR ÖZLEM İÇERİSİNDEYİM'

"Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarım... İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri asla ayrılamıyoruz, kopamadık. 2 saat falan uyudum, onlarla zaman geçirmek için can atıyorum, o kadar özlemişim ki.

'BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR'

Ama tabii DM'lere de baktım, inanılmaz mesajlar gördüm. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Aslında bu sürecin benden götürdüğü çok şey oldu. Getirdikleri de oldu ama getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini bir tedavi etmem lazım. Bunun için biraz süre istiyorum sizden, sadece iyi olduğumu hayatta olduğumu ama biraz zamana ihtiyacım olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi