Hataylı Çiftçilerden Meteoroloji Uyarısından Sonra Yeni Hazırlık

Meteoroloji’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki tarım alanları için zirai don uyarısının ardından Hataylı çiftçiler harekete geçti. Son haftalarda uyarıları dikkate aldıklarını belirten çiftçiler, seralara iki kat ısı perdesi çekmeye başladı.

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Hataylı Çiftçilerden Meteoroloji Uyarısından Sonra Yeni Hazırlık

Hataylı çiftçilere 21 Şubat Cuma günü gece başlayarak, 25 Şubat Salı sabah saatlerine kadar sürecek olan don için uyarı yapıldı. Uyarının ardından harekete geçen çiftçiler seralarında önlemler aldı.

Hataylı Çiftçilerden Meteoroloji Uyarısından Sonra Yeni Hazırlık - Resim : 1

Çiftçi Güney Saknili, şunları söyledi: Son bir kaç gündür yapılan uyarıları dikkate alarak zirai don tehlikesine karşı gerekli olan önlemleri almaya çalışıyoruz. Sobaları seranın her tarafına eşit şekilde ısı dağıtsın diye belirli mesafelerde kurduk ve sera üstüne ikinci kat ısı perdesi çekiyoruz don şiddeti fazla olursa ikinci kat perdesi bir nebze bizi rahatlatacak. 5 gün boyunca biz burada hiç uyumadan nöbet bekleyeceğiz.

Kaynak: DHA

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