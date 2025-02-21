Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu, Çok Sayıda Gözaltı
Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2’si hakkında tutuklama kararı verildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucunun önlenmesi çerçevesinde gerçekleştirilen 17 operasyonda 774 gram kubar esrar, 165 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 18 gram metamfetamin, 10 gram reçine esrar, 150 mililitre sentetik uyuşturucu ham madde, 7 gram kenevir tohumu ve 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Kaynak: İHA
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