Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Eşini Tabancayla Başından Vurarak Katletti

Gaziantep'te dün gece bir kadın daha katledildi. Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin ile eşi Ruha Dabul'un evinden silah sesi duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, girdikleri dairede kanlar içinde buldukları Ruha Dabul'u hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ruha Dabul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SURİYE SINIRINDA YAKALANDI

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini vurduktan sonra kaçan Muhammed El Hüseyin'in gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, izini sürdükleri şüpheliyi, geçmeye çalıştığı Suriye sınırına yakın bölgede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Ruha Dabul’un cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA