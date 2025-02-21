Sakarya Kar Altında

Sakarya'daki kar yağışı sebebiyle kentin dört bir yanı beyazlara büründü. Öte yandan yoğun kar yağışının ulaşıma engel olmaması için ekipler gece gündüz nöbet tutarak yolları açık tutuyor.

Sakarya Kar Altında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şehirde kar yağışının başlamasıyla birlikte ekipler, karın düştüğü ilk andan itibaren ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gece saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı, şehri adeta kartpostallık bir hale dönüştürdü. 2 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışa ilişkin belediye, vatandaşları uyararak yardıma ihtiyaç duymaları halinde kendilerine ulaşmaları çağrısı yaptı.

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Kaynak: İHA

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