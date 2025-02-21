Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Açıldı: Küçük Araçların Geçişine İzin Veriliyor
Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı’ndaki çift şeritli yol trafiğe kapatıldı ve sürücüler otoyola yönlendirildi. Bolu Dağı çalışmaların ardından trafiğe açıldı, yalnızca küçük araçların girişine izin veriliyor.
Düzce’deki Altay Kar fırtınası nedeniyle kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar küreme ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yollar açılmaya çalışılırken, D-100 karayolu Bolu Dağı kar yağışı ve 2 tırın çarpışması sonucu çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı.
Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan ulaşıma açıldı.
KÜÇÜK ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN
Polis ekiplerinin kontrolünde yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor. Ağır tonajlı araçlar ve tedarik malzemesi götüren araçların D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinden ilerlemesine izin verilmiyor.
Kaynak: İHA
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