Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor Kazandıracak

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ TESADÜF DEĞİL

Gümüşteki artışın yalnızca spekülatif hareketlerle açıklanamayacağını belirten Memiş, endüstriyel talebin de etkili olduğuna vurgu yaptı. Tıptan enerjiye, elektronik devrelerden hijyen sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan gümüş, sadece yatırım değil, aynı zamanda stratejik ihtiyaçlar açısından da öne çıkıyor.