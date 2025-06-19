Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor Kazandıracak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son haftalarda yatırım piyasalarında dikkat çeken gümüş yükselişine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram gümüşte yaşanan sert çıkışların altını geride bıraktığını vurgulayan Memiş, yatırımcılara yeni dönemin ipuçlarını verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş'in aktardığına göre, gram gümüş 2 haftalık süreçte %28 oranında değer kazanarak yatırımcısına kısa sürede yüksek getiri sağladı. Ons bazında 37 doları, gram bazında ise 47 lirayı aşan gümüş, 2013 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ? DENGELER DEĞİŞİYOR
Memiş, uzun vadeli yatırım tercihinin hâlâ altın olduğunu belirtse de kısa vadeli kazançta gümüşün açık ara öne geçtiğini ifade etti. “Altının yılın ilk yarısında sağladığı kazancı, gümüş sadece iki haftada sağladı” diyen Memiş, yatırım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Memiş, “Gümüş 11 ay sabreder, 1 ayda şaşırtır” sözleriyle bu değerli madenin ani yükseliş potansiyeline dikkat çekti.
GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ TESADÜF DEĞİL
Gümüşteki artışın yalnızca spekülatif hareketlerle açıklanamayacağını belirten Memiş, endüstriyel talebin de etkili olduğuna vurgu yaptı. Tıptan enerjiye, elektronik devrelerden hijyen sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan gümüş, sadece yatırım değil, aynı zamanda stratejik ihtiyaçlar açısından da öne çıkıyor.
YILIN EN GÜÇLÜ ADAYI GÜMÜŞ MÜ OLACAK?
İslam Memiş, fiziki talebin küresel düzeyde arttığını belirterek, gümüşün yılı yatırım performansı açısından zirvede tamamlayabileceğini dile getirdi. Yükselişin rasyonel temellere dayandığını belirten Memiş, yatırımcılara gümüşü radarlarına almaları çağrısında bulundu.