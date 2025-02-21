Alanya'da Arazöz Sürücülerine Yangın Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi iş birliği yaparak arazöz sürücülerine yangın eğitimi verdi. Eğitimde yangına ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

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Alanya'da Arazöz Sürücülerine Yangın Eğitimi

Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün iş birliğinde eğitim düzenlendi. Eğitime, Alanya Belediyesi’nde ve özel sektörde arasöz kullanan sürücüler katıldı.

Sürücülere yangına ilk müdahale, yangın esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, itfaiye ile iş birliği yapılırken izlenecek adımlar, yangın tüplerinin kullanımı, itfaiye araçlarına verilen su desteğinde kullanılacak yöntemler gibi konular ele alındı. Uygulamalı olarak verilen eğitimler sürücülerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla son buldu. Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü kent genelinde doğal afetlerle ilgili tatbikat ve eğitimlerine devam edecek.

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Kaynak: İHA

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