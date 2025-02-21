Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu

78 kişiye mezar olan Bolu Grand Kartal Otel’deki felaketten 1 ay sonra ortaya çıkan rapordaki detaylar kan dondurdu. ‘Ölüm Oteli’nde yangın merdiveninin ahşap oluşuna, otelin çevresinin itfaiye araçlarına uygun olmadığına, mutfaktaki davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi olmadığı, gaz algılama, gaz kesme ve uyarı sistemi kurulmadığı ortaya çıktı.

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Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu

Türkiye’nin yüreğini yakan, 78 kişiye mezar olan Bolu’daki yangın faciasına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Elektrik, İnşaat, Makina Mühendisleri Odaları ve Mimarlar Odası bir rapor hazırladı.

Raporda, “Denetim kamusal bir görev ve sorumluluktur, piyasanın insafsızlığına bırakılamaz. Kural ihlalleri kabul edilemez. Halkın can ve mal güvenliği kâr hırsına feda edilemez” oteldeki denilerek yetersizliklere vurgu yapıldı.

Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu - Resim : 1

YETERSİZLİKLERLE DOLU BİR OTEL

Bolu Grand Kartal Otel’deki yangın faciasının acısı hala devam ederken, felakete ilişkin dikkat çeken raporlar da hız kesmeden ortaya çıkıyor. Faciaya ilişkin yayınlanan son raporda, denetim ve bakım hizmetlerinin yetersizliği dikkat çekti.

Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu - Resim : 2

KAÇIŞ MERDİVENİ AHŞAP!

78 canın hayatını kaybettiği ‘Ölüm Oteli’nin raporunda şu bilgiler yer aldı:

Bina kat ölçüleri ve katlardaki kullanıcı sayısı kriterlerine göre en az iki kaçış (yangın) merdiveni ve merdivenlerin en az 90 dakika yangına dayanıklı, duman sızdırmaz özellikte olması, yangın güvenlik holünün bulunması gerekmektedir.

Raporda, Grand Kartal Otel’de bir kaçış merdiveni olduğu, ahşap olduğu ifade edildi.

Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu - Resim : 3

OTEL ÇEVRESİ ELVERİŞSİZ

Otelin çevre düzenlemesinin itfaiye araçlarının manevra yapabilmesine uygun olmadığının belirtildiği raporda şöyle denildi:

Yönetmeliğe göre asansörlerin binanın yangın algılama sistemine bağlanması ve yangın sırasında çalışmamasını sağlayacak özellikte olması gerekmesine karşın asansör kabinlerinde ölümler olması asansörlerin devrede olduğunu ve yangın algılamaya entegre olmadığını göstermiştir.

Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu - Resim : 4

Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun kaçış merdiveni havalandırma ve basınçlandırma sistemi olmadığı, merdiven kovasının duman ile dolduğu anlaşılmıştır.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YOK

Yangının başlangıç yeri olarak işaret edilen mutfak incelemesine ilişkin ise “ Mutfak bölümündeki ızgara ve kuzine ocaklarda davlumbaz otomatik yangın söndü

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Bolu Faciasından 1 Ay Sonra Ortaya Çıkan Raporda Korkunç Detaylar, İhmalsizlik Diz Boyu - Resim : 8

rme sistemi olmadığı, gaz algılama, gaz kesme ve uyarı sistemi kurulmadığı görülmüştür” denildi.

Oteldeki algılama ve uyarı sistemlerinin kömürleştiği, yangın sırasında çalışmadığı ifade edilerek, kaçış yollarında en az 120 dakika kesintisiz aydınlatma sağlaması gereken acil durum aydınlatma sisteminin sadece kaçış merdiveni içinde bulunduğu, diğer alanlarda tesis edilmediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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