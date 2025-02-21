Liselilerden Karda İglo

Kent genelinde etkili olan kar yağışı bir yandan günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir taraftan da renkli görüntülere yol açtı.

Ünye Fen Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Semra Gerçeker ve eğitimcilerin de desteğini alarak okul bahçesine iglo inşa etti. Eskimoların evlerine andıran bu yapı, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Öğrenciler yaptıkları iglonun içerisine girerek, o anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı.

Kaynak: İHA