Liselilerden Karda İglo

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Ünye Fen Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kardan iglo yaptı.

Liselilerden Karda İglo

Kent genelinde etkili olan kar yağışı bir yandan günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir taraftan da renkli görüntülere yol açtı.

Ünye Fen Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Semra Gerçeker ve eğitimcilerin de desteğini alarak okul bahçesine iglo inşa etti. Eskimoların evlerine andıran bu yapı, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Liselilerden Karda İglo - Resim : 1

Öğrenciler yaptıkları iglonun içerisine girerek, o anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı.

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Kaynak: İHA

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