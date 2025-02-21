Ekipler Yaşlı Hasta İçin Alarma Geçti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yaşlı hastayı 4 saatlik çalışma neticesinde hastaneye götürebildi.

Ekipler Yaşlı Hasta İçin Alarma Geçti

Van'da dün akşamdan bu yana kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle, 52 mezra olmak üzere 71 yerleşim yerinin yoluna ulaşım kesildi. Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Güç, rahatsızlandı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Bahçesaray'da böbrek rahatsızlığı yaşayan yaşlı hasta için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kırmızı alarma geçti. 4 saatlik çalışma neticesinde hastanın yaşadığı ikamete varabilen ekipler hastayı Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kocaeli'de Kar Mesaisi... 2 Bin 321 Personel ve 623 İş Makinesi YollardaKocaeli'de Kar Mesaisi... 2 Bin 321 Personel ve 623 İş Makinesi YollardaYurttan Haberler
Sinop’ta Kar Yağışı Nedeniyle 229 Köy Yolu Ulaşıma KapandıSinop’ta Kar Yağışı Nedeniyle 229 Köy Yolu Ulaşıma KapandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Van Kar Yağışı
Isparta’da Feci Kaza, Otomobil Şarampole Yuvarlandı Isparta’da Feci Kaza, Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
25 Yılla Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı 25 Yılla Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi