Ekipler Yaşlı Hasta İçin Alarma Geçti
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yaşlı hastayı 4 saatlik çalışma neticesinde hastaneye götürebildi.
Van'da dün akşamdan bu yana kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle, 52 mezra olmak üzere 71 yerleşim yerinin yoluna ulaşım kesildi. Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Güç, rahatsızlandı.
Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Bahçesaray'da böbrek rahatsızlığı yaşayan yaşlı hasta için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kırmızı alarma geçti. 4 saatlik çalışma neticesinde hastanın yaşadığı ikamete varabilen ekipler hastayı Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kaynak: İHA