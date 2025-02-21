Sinop’ta Kar Yağışı Nedeniyle 229 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı, 465 köyün 229’unun yolunu ulaşıma kapattı.
Sinop’ta günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 465 köyün 229’unun yolu ulaşıma kapandı.
YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERDE KAR KALINLIĞI ARTIYOR
Kar yağışının en çok etkilediği bölgeler arasında Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Gerze, Merkez, Erfelek ve Türkeli ilçeleri yer alıyor.
Valiliğin paylaştığı verilere göre, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları şu şekilde:
Ayancık: 58 köy yolu
Boyabat: 25 köy yolu
Dikmen: 22 köy yolu
Durağan: 13 köy yolu
Gerze: 26 köy yolu
Merkez: 41 köy yolu
Erfelek: 24 köy yolu
Türkeli: 20 köy yolu
Kaynak: İHA