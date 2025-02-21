Sinop’ta Kar Yağışı Nedeniyle 229 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop’ta günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 465 köyün 229’unun yolu ulaşıma kapandı.

YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERDE KAR KALINLIĞI ARTIYOR

Kar yağışının en çok etkilediği bölgeler arasında Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Gerze, Merkez, Erfelek ve Türkeli ilçeleri yer alıyor.

Valiliğin paylaştığı verilere göre, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları şu şekilde:

Ayancık: 58 köy yolu

Boyabat: 25 köy yolu

Dikmen: 22 köy yolu

Durağan: 13 köy yolu

Gerze: 26 köy yolu

Merkez: 41 köy yolu

Erfelek: 24 köy yolu

Türkeli: 20 köy yolu

Kaynak: İHA