Antalya’da Ev Yangınında Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangında 17 yaşındaki zihinsel engelli Burak Uyan, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Antalya’da Ev Yangınında Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında, zihinsel engelli 17 yaşındaki Burak Uyan hayatını kaybetti. Yangın, Kozağacı Mahallesi’nde bulunan iki katlı evin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Ev deposunda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin birinci katına sıçradı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sırasında evde uyuyan Burak Uyan, yoğun duman nedeniyle etkilenerek baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından Uyan’ı bina dışına çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: İHA

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