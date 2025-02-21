25 Yılla Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda yağma, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 16 ayrı suç kaydı ve hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA