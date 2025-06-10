MEB'den 'Devamsızlık' Kararı! O Öğrenciler İçin Harekete Geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim seviyesinde artan devamsızlıklar için harekete geçti. MEB, okuldan uzaklaşan çocukları tespit ederek illere göre çözüm planları hazırlayacak.

MEB'den 'Devamsızlık' Kararı! O Öğrenciler İçin Harekete Geçti
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Ekonomik yetersizlik veya ailelerin özensizliği gibi sebeplerden dolayı son yıllarda birçok çocuk okul hayatından uzaklaşmaya başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), durumla ilgili "Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi" adlı bir uygulamayı devreye alacak. Buna göre; temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin devamsızlıklarının erkenden tespit edilip bu duruma tedbirler alınması hedeflenirken, konuyla ilgili yeni yol haritaları da belirlenecek.

MEB'den 'Devamsızlık' Kararı! O Öğrenciler İçin Harekete Geçti - Resim : 1

BÖLGEYE GÖRE ÇÖZÜM

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; e-Okul üzerinden edinilen devamsızlık oranlarıyla birlikte il, ilçe ve okul bazında analizlere de yer verilip illerin ihtiyacı olan sorun ve ihtiyaçlar tespit edilip çözüm için faaliyetler yürütülecek. Diğer yandan yerel düzeyde temel eğitimin devamlılığı adına oluşturulacak planlar, internet tabanlı izleme modülüyle yürürlükte olacak.

İLK HEDEF 17 İL

Üç yıl sürmesi öngörülen çalışmanın hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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