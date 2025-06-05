Mülakat Krizinde İlk Adım Atıldı! Mahkeme Kapıyı Açtı, 34 Adaya İkinci Şans

Kamuya öğretmen alımı kapsamında yapılan mülakat sürecinde mağduriyet yaşadıklarını belirten adaylar yargı yoluna başvurdu. Görev yerleri değiştirilen bin.100 adaydan 650’si dava açarken, bu başvuruların 34’ünde "maddi hata" tespiti yapıldığı bildirildi. Mahkeme kararlarının ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu 34 adaya yeniden mülakat hakkı tanıdı.

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Mülakat Krizinde İlk Adım Atıldı! Mahkeme Kapıyı Açtı, 34 Adaya İkinci Şans
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2023 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından bazı adayların mülakat sonuçlarına itiraz ederek yargı yoluna gitmesiyle başlatılan hukuki süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay’ın haberine göre, uzun süredir merak edilen dava sayıları ve yargı kararlarının detayları ortaya çıktı.

Adayların iddialarına göre, mülakatlarda komisyonlar arasında ciddi puanlama farkları oluştu. Kimi komisyonlar adaylara yüksek, kimileri ise düşük notlar verdi. Bu durumun yaklaşık 5 bin kişinin yer değişikliğine yol açtığı öne sürülse de, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu sayının ülke genelinde yaklaşık bin 100 kişi olduğunu belirtmişti.

'MADDİ HATA' TESPİT EDİLDİ

Bu açıklamaların ardından 2024 yılında mülakat sürecinden mağduriyet yaşadığını belirten çok sayıda aday yargıya başvurdu. Edinilen bilgilere göre, yeri değiştirilen bin 100 kişiden yaklaşık 650'si mahkemeye gitti. Şu ana kadar mahkemelerin yalnızca 34 aday hakkında karar verdiği ve bu kararlarda “komisyonların değerlendirme formlarında maddi hata yapıldığı” tespitinin öne çıktığı bildirildi.

34 ÖĞRETMEN MÜLAKATA ÇAĞRILDI

Yargı kararlarının ardından harekete geçen bakanlık, yeni komisyonlarla ilgili adayları tekrar mülakata davet etti. Kamera ile kayda alınan bu yeni sözlü sınavlarda 34 adaydan 19’u başarılı bulunarak tercih ve ihtiyaç haritası doğrultusunda farklı illere atandı. Geriye kalan 15 aday ise mülakatı geçemedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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