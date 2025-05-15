1611 Mağdur Öğretmen 193 Gündür Bakanlık Önünde... 'Basit Bir Toplama Hatasından Dolayı'

KPSS’de başarılı olup mülakatlardaki puanlama farklılığından dolayı mağdur olduğunu belirten öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde 193 gündür taleplerini dile getiriyor. Sözleşmeli öğretmen mülakatlarına ilişkin soru işaretleri olduğunu ve bu sorunların çözülmesini talep eden öğretmenler basın açıklamasıyla sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOMİSYONLARIN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ FARKLI

Öğretmen adaylarının sözcüsü Özkan Özdemir, mülakat komisyonları arasındaki puanlama farkına değinerek şöyle konuştu: “20 ilde kurulan 245 komisyon tarafından yapılan sözlü mülakatlarda bazı komisyonların KPSS puanını muadili bir puan vererek değerlendirme yaptığını, kimilerinin ise sadece KPSS puanının 2 puan üstü takdir hakkı kullandığını, kimilerinin ise bunun 5-10 puan üzerinde bağımsız olarak bir değerlendirme yaptığını ifade etmiştik. Ancak söz konusu komisyon arası puanlama farkına sebep olan olgu eski uygulamaya dayalı olarak komisyonların hareket etmesi. KPSS puanı muadili puan veren komisyonlar sınava giren adayların performansına bakmaksızın blok puan uygulama sistemine gitmiştir. Ancak verilecek puanlar bile önceden belirlenmişken bazı komisyonların verdiği puanları yanlış toplamasından dolayı mağduriyet gün yüzüne çıkmıştır.”

TOPLAMA HATASINDAN DOLAYI MAĞDURİYET

Özdemir Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de seslenerek “Bazı komisyonların ‘yuvarlama yapacağım’ diyerek puanları önceden belirlemesinden kaynaklanıyor. Peki Yusuf Tekin böyle bir durum olmasına rağmen bu işlemlerin hukuki olduğunu son derece şeffaf yapıldığını nasıl savunuyor? Sözlü sınavda görevlendirilmek üzere üç komisyon üyesi ortalama 76 olacak şekilde öğretmenimizin performansına birinin 75, birinin 76, birinin de 77 puan vererek takdir hakkını kullandığını görüyoruz. Ancak 77 puan veren komisyon üyesinin toplam puanları incelendiğinde bu puanın 78 olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yani komisyon üyelerinin mülakat puanını KPSS puanının muadili bir puan vermek üzere mutabakat sağladığı adaya elenmesi gerekirken basit bir toplama hatasından dolayı bir noktada atama hakkı elde etmiştir” ifadelerini kullandı.

15 FARKLI MAHKEME KARARI VAR

Öğretmenlere destek için açıklamaya katılan Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergün de "Burada 193 gündür haklı mücadelesini Bakanımıza ve yanındaki insanlara anlatmaya çalışan öğretmenlerimiz, 1611 öğretmenimiz 193 gündür bakanlığın önünde nöbet tutuyor ve bakanımız azarlamanın yanında işte şu gördüğünüz tabloyu koyuyor. En az 15 tane yürütmeyi durdurma kararı almışken, emsal kararlar peş peşe gelirken öte yandan proje okul mağduru öğretmenlerimiz bir gecede yine herhangi bir kriter olmaksızın kadro hakları gasp edilirken, kontenjan haksızlığına uğrayan atanmayan öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmeyip nereye gitsinler" dedi.

Kaynak: ANKA