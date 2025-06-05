Fenerbahçeli Futbolcu Levent Mercan Nikah Masasına Oturdu

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, dünyaevine girdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Levent Mercan ile Asya Öztürk'e mutluluklar dilendi.

Fenerbahçeli Futbolcu Levent Mercan Nikah Masasına Oturdu

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile nikah masasına oturdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından da çifte mutluluklar dileyerek evlilik fotoğraflarını paylaştı.

Fenerbahçeli Futbolcu Levent Mercan Nikah Masasına Oturdu - Resim : 1

LEVENT MERCAN KİMDİR?

10 Aralık 2000'de Almanya'nın Recklinghausen kentinde doğan ve futbol eğitimini bu ülkede alan Mercan, çok yönlü oyun yapısıyla ön plana çıkıyor.

Asıl mevkii sol bek olan 176 cm boyundaki oyuncu, aynı zamanda merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Etkili sol ayağıyla oyun kurulumunda önemli rol üstlenen Levent Mercan, özellikle son sezon performansıyla büyük takımların radarına girmişti.

Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısından yetişen Mercan, 2021'de transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 93 resmi maça çıktı; bu süreçte 4 gol atıp 7 asist yaptı. 2023-2024 sezonunda ise toplamda 3.324 dakika sahada kalan genç futbolcu, 39 maçta Karagümrük formasını terletti.

Levent Mercan, geçen yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Kaynak: İHA

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