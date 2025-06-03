Fener'in Gözü Kulağı Osimhen'den Gelecek Haberde
Transfer için kollarını sıvayan Fenerbahçe gözünü kulağını Osimhen'den gelecek habere çevirdi. İşte detaylar!
Kaynak: Sözcü
Süper Lig’de sezonun noktalanmasının ardından takımlarda kadro planlama çalışmaları başladı. Galatasaray’da en önemli gündem maddesi sezon başında Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in takımda kalmayacağı oldu. Osimhen’in Al-Hilal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe de kadrosunu güçlendirme planları yaparken, forvette Edin Dzeko ile yollar ayrıldı. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen satı-lacivertlilerde gözlerin Osimhen’den gelecek habere çevrildiği öne sürüldü.
Sözcü’de yer alan habere göre, Osimhen’in Al-Hilal ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe’nin de Al Hilal’in forveti Aleksandar Mitrovic’in transferi konusunda elinin rahatlayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe’nin Al-Hilal’e Mitrovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı bildirildi.