Fener'in Gözü Kulağı Osimhen'den Gelecek Haberde

Süper Lig’de sezonun noktalanmasının ardından takımlarda kadro planlama çalışmaları başladı. Galatasaray’da en önemli gündem maddesi sezon başında Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in takımda kalmayacağı oldu. Osimhen’in Al-Hilal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.