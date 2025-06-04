PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Ceza Yağmuru

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den beş kulübe toplamda yüz binlerce liralık para cezası ve kısmi tribün kapatma yaptırımı uyguladı. En yüksek ceza 528 bin TL ile Onvo Antalyaspor'a verildi.

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PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Ceza Yağmuru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden beş kulübe çeşitli disiplin cezaları uyguladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüpler farklı ihlaller nedeniyle hem maddi hem de tribün kapatma cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Disiplin Kurulu'nun kararlarına göre, Onvo Antalyaspor 528 bin TL para cezası alarak listede başı çekerken, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin TL, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin TL ceza kesildi. Ceza gerekçeleri arasında taraftar davranışları, saha olayları ve sportmenliğe aykırı eylemler gibi nedenler yer alıyor.

PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Ceza Yağmuru - Resim : 1

Para cezalarının yanı sıra, Beşiktaş, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezaları da verildi. Bu yaptırım, bir sonraki iç saha maçlarında belirli tribün bölümlerinin seyirciye kapalı olacağı anlamına geliyor.

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Kaynak: AA

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TFF Para cezası
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