Voleybolcu Ebrar Karakurt'un Yeni Adresi Belli Oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, dört yıl aradan sonra Türkiye’ye döndü. Rusya macerasını noktalayan yıldız oyuncu, Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit ile resmi sözleşme imzaladı.

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Voleybolcu Ebrar Karakurt'un Yeni Adresi Belli Oldu

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Türkiye'ye döndü. 2021 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak Avrupa'nın yolunu tutan Karakurt, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ve ardından Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımlarında başarılı performanslar sergilemişti.

VEDA MESAJI

Rus kulübü Lokomotiv Kaliningrad, ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! Elveda değil, görüşürüz diyoruz. Seni her zaman ‘Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar" ifadeleriyle Ebrar'a veda edildi.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Sezon sonunda Rus ekibiyle yollarını ayıran Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu. Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, transferi resmi hesaplarından şu sözlerle duyurdu:

"Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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