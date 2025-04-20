Ebrar Karakurt Rusya Tarihine Geçti! 849 Sayı Aldı, Takımını Şampiyon Yaptı, Gözyaşları Sel Oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad takımıyla şampiyon oldu. Şampiyonluk sayısını atan ve 849 sayıyla lig rekorunu kırarak tarihe geçen Ebrar, zorlu mücadele sonrası gözyaşlarına boğuldu.

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Ebrar Karakurt Rusya Tarihine Geçti! 849 Sayı Aldı, Takımını Şampiyon Yaptı, Gözyaşları Sel Oldu

Geçtiğimiz yıllarda birçok tarihi başarıya imza atan ve dünya şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, Rusya'da forma giydiği Lokomotiv Kaliningrad takımı ile bir kez da tarih yazdı.

Dün akşam Rusya Ligi final serisi son maçında forma giyen Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşılaşmayı 3-1 kazandı ve play-off serisini 3-2 önde tamamlayarak takımını şampiyon yaptı. Pasör çaprazı mevkiinde oynayan Ebrar, tam 34 sayı kaydetti.

Ebrar Karakurt Rusya Tarihine Geçti! 849 Sayı Aldı, Takımını Şampiyon Yaptı, Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

LİG TARİHİNDE REKOR

Önceki sezon 798 sayıyla, Rusya’da bir sezonda en çok sayı alan oyuncu rekorunu kıran Ebrar, şimdi de toplamda 849 sayıya ulaşarak kendi rekorunu kırıp lig tarihine geçti.

Tansiyonu yüksek bir maç oynayan ve son sayıyı atıp şampiyonluğa ulaştıktan sonra gözyaşlarına boğulan Ebrar'ın arkadaşları yanına koştu. Mutluluk gözyaşlarını durduramayan Ebrar'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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