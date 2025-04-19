Beşiktaş, İzmir'den Bir Puanla Döndü: Göztepe Karşısında Galibiyeti Koruyamadı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Rafa Silva'nın erken golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, İsmail Köybaşı'nın golüne engel olamayarak galibiyeti kaçırdı.

Beşiktaş, İzmir'den Bir Puanla Döndü: Göztepe Karşısında Galibiyeti Koruyamadı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, İzmir’de nefes kesen bir mücadelede karşı karşıya geldi. İlk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, maçın başlarında etkili bir oyun sergileyerek 10. dakikada öne geçti. Chamberlain’in ceza sahası dışından verdiği pası Rashica sağ çaprazdan Rafa Silva’ya aktardı. Silva'nın gelişine yaptığı sert vuruş, kaleci Lis’in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 0-1

Göztepe, bu gole kısa sürede yanıt vermeye çok yaklaştı. 13. dakikada Tijanic’in orta sahadan yaptığı cesur vuruş direkten döndü. İlk yarının sonlarına doğru baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, özellikle 44. dakikada Emerson’un kafa vuruşunda gole çok yaklaştı ancak kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

İkinci yarının hemen başında Göztepe eşitliği sağladı. 46. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Beşiktaş savunması uzaklaştırmak isterken, top ceza yayına açıldı. Burada topu önünde bulan İsmail Köybaşı, sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1

Kalan dakikalarda her iki takım da galibiyet için yüklense de, kaleciler sahneye çıkarak net pozisyonlara geçit vermedi. 62. dakikada Chamberlain, Gedson’un pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat Lis gole izin vermedi. Göztepe ise 67. dakikada Kubilay ve Romulo ile üst üste fırsatlar yakalasa da Mert Günok’un başarılı müdahaleleri skoru değiştirmedi.

Karşılaşma, iki dev kulübün birer puanla sahadan ayrılmasıyla sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırırken, Göztepe ise güçlü rakibi karşısında sahasında aldığı bir puanla moral buldu.

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Kaynak: İHA

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