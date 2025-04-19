Kocaelispor 16 Yıl Sonra Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig’de 35. hafta sonunda Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, 16 yıllık hasreti sona erdirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki yeşil-siyahlılar, futbolun en üst sahnesine geri dönerken camiada büyük sevinç yarattı.

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Kocaelispor 16 Yıl Sonra Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'de heyecan doruğa ulaşırken, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlılar, 35. haftada Erzurumspor'un evinde mağlup olması ve Karagümrük'ün Boluspor'a deplasmanda 1-0 yenilmesiyle bitime üç hafta kala Süper Lig biletini garantiledi.

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK'yı Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, böylece bir sezonluk aradan sonra yeni bir başarı hikâyesine imza attı. Ligde sezonu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Kocaeli ekibi, 2007-2008 sezonundan sonra ilk kez yeniden Türkiye'nin en üst liginde mücadele edecek.

Kulüp, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşmüş, 2016-2017'de profesyonel liglere geri dönmüştü. Bu uzun ve zorlu yolculuk, Süper Lig biletiyle taçlandı.

Kocaelispor'un başarısı futbol camiasında da büyük yankı uyandırdı. Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor gibi kulüpler sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Kocaelispor'u tebrik etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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