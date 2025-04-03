Beşiktaş'tan Kupaya Veda: Göztepe 49 Yıl Sonra Yarı Finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'yi konuk etti. Siyah beyazlılar, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'ndan elendi. Göztepe 49 yıl sonra adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu.

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Beşiktaş'tan Kupaya Veda: Göztepe 49 Yıl Sonra Yarı Finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 3-1 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Romulo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş'ta Tayyip talha 36. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, ligde hafta sonunda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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