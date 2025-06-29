Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?

Kıbrıs'ta sahne alırken aniden fenalaşan şarkıcı Sevcan Orhan hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği iddiası herkesi korkuturken, ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, kız kardeşinin durumuyla ilgili açıklama yaparak soru işaretlerini giderdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?
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Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta sahne alırken kalp krizi geçiren usta sanatçı Volkan Konak'ın vefatı hafızalarda tazeyken, dün akşam şarkıcı Sevcan Orhan'ın sahnede fenalaşması herkesi korkuttu. Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da sahne alan ünlü şarkıcı, dinleyicilerine şarkı söylediği sırada aniden fenalaşarak dengesini kaybetti.

Sevcan Orhan'a ilk müdahaleyi orkestra arkadaşları yaparken, sağlık durumunun iyi olmadığının fark edilmesi sonrasında alana sağlık ekipleri geldi. Şarkıcı, ambulansla apar topar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? - Resim : 1

Sevenlerinin, sağlık durumuyla ilgili büyük endişe duyduğu Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiğinin iddia edilmesi ise halihazırda korku duyan hayranlarını daha da tedirgin etti. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla alakalı ilk etapta resmi bir açıklama gelmemesi de bu endişeyi katlarken, Son olarak Sevcan Orhan'ın ailesinden gelen açıklamayla yüreklere biraz olsun su serpildi.

Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? - Resim : 2

AĞABEYİNDEN AÇIKLAMA

Sevcan Orhan'ın ağabeyi olan orkestra şefi Cihan Orhan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Cihan Orhan, kız kardeşinin tansiyonunun düşmesi nedeniyle fenalaştığını açıklayarak, kesinlikle kalp krizi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Sevcan Orhan'ın hastaneden çıktığını aktaran Cihan Orhan, her şeyin kontrol altında olduğunu ve şarkıcının istirahat ettiğini söyledi.

Sevcan Orhan'ın en kısa zamanda yeniden sahnelere döneceğini ifade eden orkestra şefi, kendileri için endişelenen ve arayan herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi. Bu açıklama sonrası Sevcan Orhan'ın hayranları derin bir nefes verdi. Sosyal medyada ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdı.

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