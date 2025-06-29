Hasan Dağı'nda Kaybolan Kızılay Başkanı'ndan Haber Var

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan ve yanındaki 3 kişiyle kaybolan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.

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Hasan Dağı'nda Kaybolan Kızılay Başkanı'ndan Haber Var
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Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı sırada düşerek başından yaralanan eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay (76) ile beraberindeki 3 kişi kayboldu. Bulunmaları için arama çalışması başlatılırken, birkaç saatlik çalışma sonucu yerleri tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Mehmet Sılay ve beraberindeki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne götürüldü.

Hasan Dağı'nda Kaybolan Kızılay Başkanı'ndan Haber Var - Resim : 1

DURUMLARI NASIL?

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sılay ve beraberindekilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek Sılay'ı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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