“Ceza Tuzağı” Tartışmalarına Neşter: Hız Tabelaları Tek Tek Gözden Geçirilecek

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Kısa mesafelerde hız limitlerinin ani değiştiği, sürücüler tarafından da “ceza tuzağı” olarak nitelendirilen hız tabelaları için hükümet harekete geçti. Yaz ayları boyunca ülke genelindeki 100 binden fazla trafik tabelası incelenecek; uygun görülmeyen levhalar ya kaldırılacak ya da yeniden konumlandırılacak.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK ÇALIŞMA

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hız levhalarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlamak üzere ortak çalışma başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü, özellikle kısa aralıklarla hız limitinin düştüğü geçiş noktalarını ve kavşakları mercek altına alacak.

ANİ HIZ DEĞİŞİMLERİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Sürücülerin sıkça şikayet ettiği “ani hız düşüşü” yapılan bölgelerde, araçların teknik kapasiteleriyle uyumlu olmayan hız geçişleri tespit edilecek. Yetkililer, bu tabelaların sadece trafik güvenliği değil, aynı zamanda mekanik uygunluk açısından da değerlendirileceğini belirtti. Özellikle şehir içindeki levhalarda, yaya güvenliği öncelikli olacak.

TRAFİĞİ AKSATMAYAN, GERÇEKÇİ UYARILAR

Hazırlanacak teknik rapor, hız tabelalarının bir ana yol boyunca ne sıklıkla yerleştirilmesi gerektiği sorusuna bilimsel yanıt arayacak. Araçların vites geçişleri, frenleme süresi, hız düşüşleri gibi etkenler dikkate alınacak. Amacı dışında kullanılan ya da sürücüler için kafa karışıklığı yaratan levhalar ise kaldırılacak ya da yeni yerlere taşınacak.

'CEZA TUZAĞI' ALGISINA MÜDAHALE

Özellikle 500 metre gibi kısa bir mesafede hız limitinin örneğin 60’tan 50 kilometreye düşmesi durumunda, bunun araç mekaniğiyle çeliştiği tespit edilirse değişikliğe gidilecek. Şehir içindeki bu tip uygulamaların “ceza tuzağı” algısı oluşturması, yetkilileri bu konuda adım atmaya sevk etti.

YENİ YASA EKİM AYINA ERTELENDİ

AK Parti kurmayları, kamuoyunda tartışma yaratan yeni trafik cezalarına ilişkin yasa teklifinin geri çekilmediğini ancak bu teknik inceleme tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınacağını belirtti. Ak partili kaynaklar, “Levha ve radarlarla ilgili yapılacak teknik değerlendirme sonrası teklif ekim ayında Genel Kurul’a inecek. Cezalarda bir geri adım yok ancak kamuoyundaki olumsuz algıyı düzeltmek istiyoruz,” dedi.