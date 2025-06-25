Endonezya’daki Yanardağdan Düşmüştü! Brezilyalı Dağcı 4 Gün Sonra Ölü Bulundu

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Endonezya'nın Lombok Adası'nda bulunan Rinjani Yanardağı’na tırmanırken yaklaşık 600 metre yükseklikten düşen Brezilyalı dağcı Juliana Marins’in, dört günlük arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

REHBER VE 5 TURİSTLE TIRMANIYORDU

26 yaşındaki Marins’in, 21 Haziran’da bir rehber ve beş turist eşliğinde 3.730 metre yüksekliğindeki yanardağa tırmanışa geçtiği belirtildi. Tırmanış sırasında düşmesi üzerine başlatılan arama kurtarma operasyonları, zorlu arazi ve hava koşulları nedeniyle güçlükle ilerledi.

YERİ TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, Marins’in naaşının termal kameralı drone yardımıyla kraterin yakınında tespit edildiğini açıkladı. Ölüm anının kesin zamanı belirlenemezken, cenazenin en yakın kamp alanına nakledildiği bildirildi.

'AİLESİNE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ'

Öte yandan, Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği, Endonezya hükümetini Marins’in ailesine dağcının hayatta olduğu ve kendisine yiyecek ile su ulaştırıldığı yönünde yanlış bilgi vermekle suçladı. Endonezyalı yetkililer ise bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA