Trump, Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Georgia Temsilcisi Buddy Carter tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Trump, Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterildi
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ABD’nin 47’nci Başkanı Donald J. Trump, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Buddy Carter, Nobel Barış Ödülü Komitesi’ne yazdığı mektupta, Trump’ın bu tarihi anlaşmadaki rolünü överek, ödül için adaylığını sundu.

Carter, mektubunda, Trump’ın “tarihi düşmanlık ve siyasi oynaklığın hakim olduğu bir bölgede” hızlı bir ateşkes anlaşması sağladığını vurguladı. “Birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı bu anlaşma, cesaret ve netlik gerektiriyordu. Başkan Trump, dünyaya nadir bir umut ışığı sundu,” diyen Carter, Trump’ın liderliğinin bölgede barışa katkı sağladığını ifade etti.

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Kaynak: DHA

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