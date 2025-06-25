Trump’tan Medyaya Sert İran Tepkisi

ABD'de medya ile Beyaz Saray arasında İran krizi üzerinden gerilim tırmandı. Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının etkisiz kaldığını öne süren haberleri sert sözlerle hedef aldı. Özel Temsilci Witkoff ise, hedeflerin tamamen yok edildiğini ve saldırının başarısız olmadığını savundu.

Trump’tan Medyaya Sert İran Tepkisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran’daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırının etkisini küçümseyen CNN ve New York Times’a sert tepki gösterdi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, iki medya kuruluşunu “tarihteki en başarılı askeri operasyonlardan birini etkisiz göstermek” amacıyla “birlik olmakla” suçladı. Söz konusu haberlerde, İran’daki nükleer tesislerin “tam olarak imha edilmediği, sadece çalışmaların birkaç ay ertelendiği” öne sürülüyordu.

'YALAN HABER KANALI...'

Trump, paylaşımında “Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’a yönelik saldırının sonuçlarını savunarak “İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor.” sözlerine yer verdi. Trump, ABD medyasının “yalan haber” üretmeye devam ettiğini belirtti.

ABD ordusunun B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları aracılığıyla gerçekleştirdiği saldırılarda, İran’a ait üç nükleer tesisin hedef alındığı belirtilmişti. Trump ve yönetimi, bu saldırıların Tahran’ın nükleer silah üretim kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığını savunuyor. Ancak bazı Amerikan medya organları, bu iddiaya şüpheyle yaklaşarak, saldırının yalnızca kısa vadeli bir gecikmeye neden olduğunu ileri sürüyor.

'YOK EDİLDİĞİNE ŞÜPHE YOK'

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Fox News'e yaptığı açıklamada Witkoff, saldırıların hedefleri “doğrudan vurduğunu” ve nükleer altyapının “geri dönülmez biçimde” yok edildiğini söyledi. "(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok." dedi.

ABD medyasını hedef alan Witkoff, nükleer saldırı hakkında bilgi sızdıranları da sert şekilde eleştirdi. “Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli.” ifadelerini kullandı.

Witkoff, yalnızca ABD istihbaratına değil, müttefik ülkelerin raporlarına da güvendiğini dile getirerek, medyada yer alan “saldırı başarısız oldu” iddialarını “tamamen saçma” olarak niteledi. Ayrıca hedef alınan tesislerin önemi hakkında da bilgi verdi. Isfahan’daki dönüşüm tesisinin, İran’da metal üretimi aşamasında kullanılan tek yer olduğunu belirterek, buranın tamamen yok edildiğini söyledi.

Saldırının kapsamına da değinen Witkoff, İsrail’in daha önce belirlediği hedefler de dahil olmak üzere üç ana yeraltı tesisin “üst üste bombalanarak” imha edildiğini belirtti. “Sonuçtan hiç şüphe duyamayacağım kadar net veriler elimizde.” diyen Witkoff, operasyonun amacına ulaştığını savundu.

Lahey'de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Bir Araya GeldiLahey'de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Bir Araya GeldiDünya

İran’da Rejim Değişikliği Olacak mı? Trump’tan ‘Kaos’ Uyarısıİran’da Rejim Değişikliği Olacak mı? Trump’tan ‘Kaos’ UyarısıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump İran
İsrail Basınından Çarpıcı İddia! Trump Netanyahu'yu Azarladı: 'Saldırıyı Durdur' İsrail Basınından Çarpıcı İddia! Trump Netanyahu'yu Azarladı: 'Saldırıyı Durdur'
Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı
Lahey'de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Bir Araya Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Bir Araya Geldi
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var
İsrail Basınından Çarpıcı İddia! Trump Netanyahu'yu Azarladı: 'Saldırıyı Durdur' İsrail Basınından Çarpıcı İddia! Trump Netanyahu'yu Azarladı: 'Saldırıyı Durdur'
Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi Görecek Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi Görecek
Sakarya'da Film Gibi Olay! Polise Ateş Açtı, 6 Saat Teslim Olmadı Sakarya'da Film Gibi Olay! Polise Ateş Açtı