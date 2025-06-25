Trump’tan Medyaya Sert İran Tepkisi

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran’daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırının etkisini küçümseyen CNN ve New York Times’a sert tepki gösterdi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, iki medya kuruluşunu “tarihteki en başarılı askeri operasyonlardan birini etkisiz göstermek” amacıyla “birlik olmakla” suçladı. Söz konusu haberlerde, İran’daki nükleer tesislerin “tam olarak imha edilmediği, sadece çalışmaların birkaç ay ertelendiği” öne sürülüyordu.

'YALAN HABER KANALI...'

Trump, paylaşımında “Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’a yönelik saldırının sonuçlarını savunarak “İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor.” sözlerine yer verdi. Trump, ABD medyasının “yalan haber” üretmeye devam ettiğini belirtti.

ABD ordusunun B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları aracılığıyla gerçekleştirdiği saldırılarda, İran’a ait üç nükleer tesisin hedef alındığı belirtilmişti. Trump ve yönetimi, bu saldırıların Tahran’ın nükleer silah üretim kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığını savunuyor. Ancak bazı Amerikan medya organları, bu iddiaya şüpheyle yaklaşarak, saldırının yalnızca kısa vadeli bir gecikmeye neden olduğunu ileri sürüyor.

'YOK EDİLDİĞİNE ŞÜPHE YOK'

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Fox News'e yaptığı açıklamada Witkoff, saldırıların hedefleri “doğrudan vurduğunu” ve nükleer altyapının “geri dönülmez biçimde” yok edildiğini söyledi. "(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok." dedi.

ABD medyasını hedef alan Witkoff, nükleer saldırı hakkında bilgi sızdıranları da sert şekilde eleştirdi. “Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli.” ifadelerini kullandı.

Witkoff, yalnızca ABD istihbaratına değil, müttefik ülkelerin raporlarına da güvendiğini dile getirerek, medyada yer alan “saldırı başarısız oldu” iddialarını “tamamen saçma” olarak niteledi. Ayrıca hedef alınan tesislerin önemi hakkında da bilgi verdi. Isfahan’daki dönüşüm tesisinin, İran’da metal üretimi aşamasında kullanılan tek yer olduğunu belirterek, buranın tamamen yok edildiğini söyledi.

Saldırının kapsamına da değinen Witkoff, İsrail’in daha önce belirlediği hedefler de dahil olmak üzere üç ana yeraltı tesisin “üst üste bombalanarak” imha edildiğini belirtti. “Sonuçtan hiç şüphe duyamayacağım kadar net veriler elimizde.” diyen Witkoff, operasyonun amacına ulaştığını savundu.

Kaynak: AA