Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor

SAYI 16.500 İLE KALMAYABİLİR

Volkswagen yetkilileri, geri çağırılan araçların bir kısmının henüz kullanıcıya teslim edilmemiş olabileceğine de dikkat çekti. Bu nedenle, toplam 16.510 araçlık sayının nihai sayıyı yansıtmayabileceği ifade edildi. Tüm araç sahiplerine henüz ulaşılmamış olması nedeniyle, geri çağırma süreci kademeli olarak sürdürülecek.

Şirket, kalite kontrol süreçlerinin düzenli yürütüldüğünü vurgularken, tedarikçi kaynaklı bu sorunun erken tespit edilerek önlem alınmasının önemine dikkat çekti.