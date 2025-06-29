Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor
Alman otomotiv devi Volkswagen, potansiyel olarak ölümcül bir hava yastığı arızası nedeniyle dünya genelinde 16 binin üzerinde aracı servise geri çağırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın tedbir amaçlı olduğu belirtilirken, hatalı parçanın bir tedarikçide tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu problemin, yolcu hava yastığının gaz jeneratörünü etkilediği belirtildi. Arızalı parça, çarpışma anında normalden farklı şekilde patlayarak içerisindeki metal bileşenlerin fırlamasına neden olabilir. Bu da araç içerisindeki yolcular için ciddi hatta ölümcül yaralanma riski oluşturuyor.
6 POPÜLER MODEL ÇAĞIRILIYOR
Geri çağırma, Volkswagen’in önemli modellerinden olan Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer ve ID.Buzz serilerini kapsıyor. Etkilenen araç sahiplerine ulaşılacak ve yetkili servislerle ücretsiz randevu ayarlamaları istenecek. Volkswagen, söz konusu onarım işleminin 1 ila 3 saat içinde tamamlanacağını açıkladı.
Şirket, araç sahiplerinin servise gidene kadar ön yolcu koltuğunu kullanmamaları ve hava yastığını devre dışı bırakmaları konusunda uyarıda bulundu.
SAYI 16.500 İLE KALMAYABİLİR
Volkswagen yetkilileri, geri çağırılan araçların bir kısmının henüz kullanıcıya teslim edilmemiş olabileceğine de dikkat çekti. Bu nedenle, toplam 16.510 araçlık sayının nihai sayıyı yansıtmayabileceği ifade edildi. Tüm araç sahiplerine henüz ulaşılmamış olması nedeniyle, geri çağırma süreci kademeli olarak sürdürülecek.
Şirket, kalite kontrol süreçlerinin düzenli yürütüldüğünü vurgularken, tedarikçi kaynaklı bu sorunun erken tespit edilerek önlem alınmasının önemine dikkat çekti.