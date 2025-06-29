250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Otomotiv sektörünün önde gelen gruplarından Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 bini aşkın aracı yan perde hava yastıklarında tespit edilen montaj hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Açıklama, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geri çağırma kararının, Chrysler markasına ait 2022-2025 model yılları arasındaki bazı Pacifica ve Voyager modellerini kapsadığı bildirildi. NHTSA, söz konusu araçlarda yer alan yan perde hava yastıklarının hatalı monte edilmiş olabileceğini ve bu durumun, bir kaza anında basınç kaybına bağlı olarak hava yastığının gerektiği gibi çalışmamasına neden olabileceğini belirtti.
Yetkililer, bu sorunun çarpışma sırasında yaralanma riskini artırabileceği uyarısında bulunarak, araç sahiplerini en kısa sürede yetkili bayilere yönlendirdi.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK
NHTSA tarafından yapılan açıklamada, geri çağrılan araçlardaki hava yastıklarının bayiler tarafından kontrol edileceği, gerek görülmesi halinde bu parçaların ücretsiz olarak değiştirileceği vurgulandı.
ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
Stellantis cephesinden gelen açıklamada, şu ana kadar montaj hatasıyla ilgili herhangi bir kaza ya da yaralanma vakasına rastlanmadığı ifade edildi. Şirket yetkilileri, araç sahiplerine gönderilecek resmi geri çağırma bildirimlerindeki talimatlara eksiksiz uymaları çağrısında bulundu.