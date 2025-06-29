250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor

Geri çağırma kararının, Chrysler markasına ait 2022-2025 model yılları arasındaki bazı Pacifica ve Voyager modellerini kapsadığı bildirildi. NHTSA, söz konusu araçlarda yer alan yan perde hava yastıklarının hatalı monte edilmiş olabileceğini ve bu durumun, bir kaza anında basınç kaybına bağlı olarak hava yastığının gerektiği gibi çalışmamasına neden olabileceğini belirtti.

Yetkililer, bu sorunun çarpışma sırasında yaralanma riskini artırabileceği uyarısında bulunarak, araç sahiplerini en kısa sürede yetkili bayilere yönlendirdi.