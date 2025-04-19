Ortalık Savaş Alanına Döndü: Taraflar Arasında Taşlı Kavga

Süper Lig'in 32. haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesinde istenmeyen olaylara sahne oldu.

Göztepeli taraftarlar, stadı tamamen doldurarak maç öncesi atkı ve bayraklarla etkileyici bir atmosfer oluşturdu. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlı taraftarlar da tribündeki yerini alarak karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Ancak maç öncesindeki coşkulu hava, kısa süreli bir gerginliğe dönüştü.

Deplasman otobüsleriyle stada ulaşan bazı Beşiktaş taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanan Göztepelilere taşlarla saldırmaya çalıştı. İki tarafın karşılıklı taşlamaya giriştiği olaylara polis ekipleri hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Maç öncesi yaşanan bu gelişmeler, hem saha içindeki mücadeleyi hem de tribün atmosferini etkiledi. Karşılaşma öncesi yaşanan gerginliğe rağmen, futbolseverler takımlarını yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA-İHA