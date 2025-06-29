Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı

Son yıllarda spor camiasındaki başarılarının yanı sıra sanayi ve liman işletmeciliğindeki yatırımlarıyla da dikkat çeken Yıldırım, daha önce kardeşi Ali Yıldırım ile yollarını ayırarak kendi ticari stratejisini şekillendirmişti. Yıldırım’ın sahibi olduğu CoreX firması, özellikle yurt dışı liman işletmeciliğinde önemli adımlar atmış, Suriye’nin Lazkiye Limanı’nın işletmesini devralarak bölgedeki ticari varlığını güçlendirmişti.

Ancak bu kez hedef rotasını Türkiye’ye çeviren Yıldırım, kimya sektörüne sürpriz bir giriş yaptı.