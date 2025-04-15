Taraftarından Galatasaray'a 'İlkin Aydın' Tepkisi! Sosyal Medya O Paylaşım Sonrası Ayağa Kalktı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında kadın voleybol takımları Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Galip gelenin finalde Vakıfbank ile şampiyonluk için yarışacağı maç, çok heyecanlı, yer yer gergin anlara sahne oldu. İki takımın da büyük bir mücadele ortaya koyduğu seride kazanan 3-2 ile sarı-lacivertliler oldu.

Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın'ın, maçta hakem kararına itiraz ettiği andan sonra yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakemden görüntülü değerlendirme isteyen ancak reddedilen İlkin Aydın'ın ardından antrenörü Alberto Bigarelli de itirazında ısrarcı olunca sarı-kırmızılıların teknik kadrosu sarı kart gördü. Ev sahibi Fenerbahçe'nin bazı taraftarları ise "İlkin Aydın dışarı" tezahüratlarında bulundu.

TEPKİ ÇEKEN 'GÜNAYDIN'

Maçta Fenerbahçe taraftarlarından İlkin Aydın'a yönelik hakaret içeren tezahüratların da olduğu iddia edilirken, son setteki yenilgi sonrası sahadan ayrılan Aydın, kendisini yuhalayan taraftarlara "Daha yüksek" şeklinde bir işaret yaptı ve gülerek soyunma odasına gitti. Milli voleybolcu ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında yaşananlar çok konuşulurken, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi hesabından yapılan bir paylaşım taraftarın tepkisini çekti.

'KAPTANA SAHİP ÇIK'

Her gün bir önceki günlerdeki maçlarını kazanan takımlarını X hesabından paylaşan Galatasaray, erkek basketbol takımının olduğu bir "Günaydın" paylaşımı yaptı. Kulübün bu gönderisine ise taraftarından büyük bir tepki geldi. Voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın'ın karşı takım taraftarınca hakaretlere maruz kaldığını söyleyen taraftarlar, kulübe "Kaptana sahip çık" sözleriyle tepki gösterdi. Milli yıldızın play-off serisindeki başarılı performansını işaret eden sarı-kırmızılılar, konuyla ilgili kulüpten İlkin Aydın'a destek açıklaması beklediklerini vurguladı.