Galatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ Paylaşımı

Galatasaray'ın milli voleybolcusu İlkin Aydın, Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma sürecine ilişkin, Dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aydın, CHP'nin ön seçiminde oy kullandıktan sonra çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bizim hala umudumuz var, gençliğimiz var” dedi.

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Galatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ Paylaşımı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın’dan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası paylaşım geldi.

İlkin Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeğiyle çektiği fotoğrafa CHP’nin ön seçiminde oy kullanmaya gittiğini açıkladı.

'GENÇLİĞİMİZ VAR'

"Birlikte ikinci oyumuzu da kullandık" diyen İlkin Aydın, paylaşımında, “Bizim hala umudumuz var, gençliğimiz var” ifadelerini kullandı. Aydın, paylaşımına “Korkma’ notunu da düştü.

Galatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ Paylaşımı - Resim : 1

ART ARDA PAYLAŞIMLAR

İlkin Aydın, daha önce “Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin koruyucusu olduğunu unutma” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz bitti” şeklinde paylaşımlar yapmıştı.

Galatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ Paylaşımı - Resim : 2

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