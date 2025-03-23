Galatasaraylı İlkin Aydın'dan ‘İmamoğlu’ Paylaşımı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın’dan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası paylaşım geldi.

İlkin Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeğiyle çektiği fotoğrafa CHP’nin ön seçiminde oy kullanmaya gittiğini açıkladı.

'GENÇLİĞİMİZ VAR'

"Birlikte ikinci oyumuzu da kullandık" diyen İlkin Aydın, paylaşımında, “Bizim hala umudumuz var, gençliğimiz var” ifadelerini kullandı. Aydın, paylaşımına “Korkma’ notunu da düştü.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR

İlkin Aydın, daha önce “Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin koruyucusu olduğunu unutma” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz bitti” şeklinde paylaşımlar yapmıştı.