Sosyal Medya Bununla Çalkalandı, Galatasaray'a Tepki Yağdı... 'Pankart' Krizi Sonrası İlkin Aydın'dan İlk Açıklama

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 1-4 etabı play-offlarında ilk maç, dün saat 13.30'da Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynandı. Kıran kırana mücadelede maçın kazananı setlerdeki 3-2 üstünlükle Galatasaray Daikin olurken, müsabakanın yıldızı da 31 sayı ile kariyer rekorunu egale eden Galatasaray kaptanı İlkin Aydın oldu.

Fenerbahçe Medicana'yı 5 yıl sonra ilk kez mağlup eden maçtan önce yaşananlar ise, karşılaşmadan daha fazla konuşulan bir konu oldu. İki takım maça başlamadan hemen önce, Polis Haftası nedeniyle Emniyet Teşkilatı'na tebrik pankartıyla sahaya çıkarılırken, İlkin Aydın'ın pankartı tutmayıp ellerini beline koyması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TUTUKLAMALARA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Daha önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek kendisinin adaylığı için oy kullanan, muhalefetin boykot çağrısına desteğini açıklayan ve İmamoğlu'na destek amaçlı düzenlenen protestolarda polisin sert müdahalesiyle karşılaşıp tutuklanan öğrencilere de destek veren milli sporcunun bu hareketi büyük oranda destek görürken, bazı sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri de Aydın'ın polisleri hedef aldığını iddia etti.

GALATASARAY'A 'PAYLAŞIM' TEPKİSİ

Yaşananların ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi X hesabından yapılan galibiyet paylaşımlarında da maça damga vuran İlkin Aydın'ın olduğu fotoğraflara yer verilmemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine uğradı. Milli sporcunun kulübü tarafından destek görmediği tartışmaları doğarken, İlkin Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İLKİN AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Instagram hesabından Galatasaray'ın Polis Haftası'nı kutladığı paylaşımını alıntılayan İlkin Aydın, "Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım" ifadelerini kullandı. Milli yıldız bu açıklamayla, tepkisinin muhatabının öğrencilere sert müdahalede bulunan polisler olduğunu vurguladı.