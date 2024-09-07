İlkin Aydın'dan Erdoğan'a 'Teğmenler' Göndermesi

Filenin Sultanları'nın başarılı smaçörü İlkin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili açıklaması sonrası, sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz. Bitti" paylaşımında bulundu.

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İlkin Aydın'dan Erdoğan'a 'Teğmenler' Göndermesi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yetenekli smaçörü ve Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündemin merkezine oturdu.

Başarılı voleybolcu, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Bitti." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerle ilgili açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İLKİN AYDIN'A DESTEK MESAJI YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki teğmenlerle ilgili olarak şu sözleri sarf etmişti:

"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz."

İlkin Aydın’ın söz konusu paylaşımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına bir gönderme olduğu değerlendirmesi yapılırken, milli voleybolcuya destek mesajları yağdı.

İlkin Aydın'dan Erdoğan'a 'Teğmenler' Göndermesi - Resim : 1

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